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Hatay'ın Defne ilçesinde orman yangını çıktı

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Hatay'ın Defne ilçesindeki Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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