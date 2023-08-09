Hatay'ın Defne ilçesinde orman yangını çıktı

Hatay'ın Defne ilçesindeki Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.