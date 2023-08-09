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Hatay'ın Defne ilçesinde orman yangını çıktı

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Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

Defne'ye bağlı Ballıöz Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine orman müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede hem havadan hem de karadan müdahale başladı. Yangını söndürmek için 8 tane arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel ile müdahale ediliyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hatay Güncel Haberler

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