Hatay'ın Defne ilçesinde orman yangını

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangını söndürmek için 8 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel görevlendirildi.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangını söndürmek için 8 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel görevlendirildi.

Defne'ye bağlı Ballıöz Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine orman müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede hem havadan hem de karadan müdahale başladı. Yangını söndürmek için 8 tane arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel ile müdahale ediliyor.

Mahalle sakinlerinden Sami Turan, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, büyük bir yangın olduğunu söyledi. - HATAY