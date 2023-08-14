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Hatay'ın Defne ilçesinde çadır yangını söndürüldü

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Defne ilçesinin Çekmece Mahallesi'nde, depremzedelerin kaldığı bir çadırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir çadırda çıkan yangın söndürüldü.

Defne'nin Çekmece Mahallesi'nde, depremzedelerin kaldığı bir çadırda bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daha sonra soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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