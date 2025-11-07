Hatay'ın Defne İlçesinde 3.9 Büyüklüğünde Deprem

HATAY'ın Defne ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.35'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. 13,22 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.