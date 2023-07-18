Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yumaklı, orman teşkilatı ve diğer kurumların çalışanlarına teşekkür etti.