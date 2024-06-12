Hatay'ın Belen ilçesinde zeytinlik yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan bir zeytinlik alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Ötençay Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.