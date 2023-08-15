Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası: 7 kişi yaralandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp haber verdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi HBB İtfaiyesi Belen İtfaiye İstasyonu ekipleri, 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY