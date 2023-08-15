Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.