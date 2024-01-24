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Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeki araçta yangın çıktı

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Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu. İssume Mahallesi'nde seyreden 31 AIB 018 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta hasar meydana geldi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.

İssume Mahallesi'nde seyreden 31 AIB 018 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araçta hasar meydana geldi.???????

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Belen Hatay Yaşam Güncel Haberler

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