Hatay'ın Belen İlçesinde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'ın Belen ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda birikintiler oluştu.

Belediye ekipleri, mahallelerde temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinin bazı kesimlerinde dolu etkili oldu.

