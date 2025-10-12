Hatay'ın Belen İlçesinde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın Belen ilçesinde sabah başlayan sağanak yağış, öğle saatlerinde etkisini artırarak bazı evler ve iş yerlerini su bastı. Yollarda birikintiler oluşurken, belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Dolu da bazı kesimlerde etkili oldu.
Öte yandan Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinin bazı kesimlerinde dolu etkili oldu.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel