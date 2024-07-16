Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçenin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.