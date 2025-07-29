Hatay'ın Belen İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay'ın Belen ilçesindeki Çakallı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çakallı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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