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Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını: Evler tahliye ediliyor

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. Yangın sonucunda 3 ev yandı ancak can kaybı yaşanmadı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalarına devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelyayla Belen Hatay Güncel Haberler

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