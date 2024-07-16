Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı
Orman Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.
(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.
Hatay'ın Belen ilçesinde orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü, Belen orman yangınlarını en kısa sürede kontrol altına alabilmek için gerekli müdahalelerin sürdüğünü duyurdu.