Hatay'ın Belen ilçesinde deprem sonrası bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu, güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü şekilde yıkılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor ve molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.