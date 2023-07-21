Hatay'ın Belen ilçesinde deprem sonrası bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu, güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü şekilde yıkılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor ve molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Ağır hasarlı İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekiplerce iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Binanın enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.