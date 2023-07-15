Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Çakallı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çakallı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.