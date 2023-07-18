Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından havadan ve karadan yapılan müdahalelerle soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

16 Mayıs Pazar günü saat 13.57'de Belen'e bağlı Soğukoluk yayla bölgesinde orman yangını meydana geldi. Ekiplerin 3 gündür devam eden yoğun mücadelesi ile yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında 9 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 13 su tankı ve 350 personel görevine devam ederken soğutma çalışması yapılıyor.

Ekiplerin bölgede havadan ve karadan bir süre daha soğutma çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. - HATAY