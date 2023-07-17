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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Söndürme çalışmaları hızla devam ediyor.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan ve 120 hektarlık alanı etkileyen orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında Soğukoluk ve Benlidere mahallelerindeki 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Havadan ve karadan yaklaşık 450 personelin katıldığı müdahalede söndürme çalışmaları hızla devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Belen Hatay Güncel Haberler

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