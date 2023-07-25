Hatay'ın Belen ilçesinde araç yangını söndürüldü

Belen ilçesinde bir aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Belen ilçesi Üst Çarşı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen araçtan dumanlar çıktığı gören sürücü, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Aracın motor kısmında başlayan yangın, tüm aracı sarmadan ekipler alevlere müdahale etti.