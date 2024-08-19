Hatay'ın Arsuz ve Erzin ilçelerinde yangınlar söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ve Erzin ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ve Erzin ilçelerinde anız ve otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü.
Arsuz ilçesinin Gülcihan Mahallesi'nde boş arazideki otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Öte yandan Erzin ilçesinin Mahmutlu Mahallesi'nde anızlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.