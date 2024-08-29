Hatay'ın Arsuz ilçesindeki yangınlar söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki iki mahallede otluk ve çalılık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Arpagedik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Öte yandan Gülcihan Mahallesi'nde otluk ve çalılık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.