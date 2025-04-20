Hatay'ın Arsuz İlçesinde Yangın Söndürüldü
Arsuz ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Büyükdere Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel