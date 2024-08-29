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Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil yangını söndürüldü

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 APY 304 plakalı otomobil, Arsuz-İskenderun kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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