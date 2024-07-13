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Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Avcılarsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Avcılarsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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