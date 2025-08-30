Hatay'ın Arsuz İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Arsuz İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü
Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgede, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri görev yaptı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarıkepirce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
