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Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem konutları inşaatı hızla devam ediyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem konutları inşaatı hızla devam ediyor
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6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımına başlanan 3 bin 90 konutun inşaatı sürüyor. TOKİ'nin modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkat çeken konutları için çalışmalar hızla ilerliyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 90 konutun inşası devam ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçede yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkatleri çekiyor.

Toplam 3 bin 90 konutun yer aldığı şantiye alanında çalışmalar hızla devam ediyor.

Vali Mustafa Masatlı da inşaat alanında inceleme yaptı.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Masatlı, örnek daireleri de gezdi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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