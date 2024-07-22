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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı, 10 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, çok sayıda arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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