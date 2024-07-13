Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Avcılarsuyu ve Haymaseki mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 helikopter, 2 söndürme uçağı ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.