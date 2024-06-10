Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Harlısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Harlısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, 6 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, su ikmal aracı ile 55 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.