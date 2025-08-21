Hatay'ın Arsuz İlçesinde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pirinçlik Mahallesi'nde denize giren 22 yaşındaki Y.E.İ, boğulma tehlikesi yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri genci denizden çıkardı ve hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Pirinçlik Mahallesi'nde denize giren 22 yaşındaki Y.E.İ, boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan genç, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

Bakan Şimşek'in affı yok: Bunu yapan artık 3 katı ceza ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle

Kerem Aktürkoğlu'ndan olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.