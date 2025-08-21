Hatay'ın Arsuz İlçesinde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı
Pirinçlik Mahallesi'nde denize giren 22 yaşındaki Y.E.İ, boğulma tehlikesi yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri genci denizden çıkardı ve hastaneye kaldırdı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.
Pirinçlik Mahallesi'nde denize giren 22 yaşındaki Y.E.İ, boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan genç, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel