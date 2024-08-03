(HATAY) - Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay/Antakya İlçesi Uzunalıç Mahallesinde orman yangınımız var. Ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale ediyor" bilgisi paylaşıldı.