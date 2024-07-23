Üye Girişi
Haberler

Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümü törenle kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay'ın ana vatana katılışının 85'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Masatlı, törendeki konuşmasında, Hatay'ın ana vatana katılışının 85. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hatay halkının kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini, azim ve kararlılığıyla kırmayı başararak büyük bir zafere imza attığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay'ı 'Şahsi meselemdir' diyerek sahiplendiği ve bizzat yürüttüğü politika eseri ortaya konan bu güçlü vatan sevgisi ve sarsılmaz milli irade; bölünmez bütünlüğümüz adına, tarihimizin en parlak sayfalarından birini oluşturmakta ve bu toprakların, milletimiz için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Aynı zamanda, her durum ve şartta tek vücut olmayı başarmış milletimizin, kazandığı bu siyasi ve diplomatik başarı ile kırk asırlık Türk yurdu olan Hatay'ımız kendi kaderine terk edilmemiş, sonsuza kadar da edilmeyecektir. Aziz şehitlerimiz; bu şanlı gün, her bir Türk vatandaşımızın kalbinde bir bağımsızlık meşalesi olarak yanmaya devam edecek ve kalbi, sizlerin mukaddes emanetiniz olan bu topraklar için atan Hataylıların gösterdiği cesaret, vatanseverlik ve kadirşinaslık, milletimizin o berrak hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır."

Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Vali Masatlı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Güncel Haberler

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Canlı Anlatım! Fenerbahçe 2-1 önde

Canlı Anlatım! Fenerbahçe 2-1 önde

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak
title