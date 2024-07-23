Hatay'ın 3 ilçesindeki otluk alanlardaki yangınlar söndürüldü
Hatay'ın İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otluk alanlarda soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Hatay'ın 3 ilçesindeki otluk alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerindeki otluk alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.
Alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirildi.