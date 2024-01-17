Hatay ilçelerinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Hatay'ın Altınözü, Belen ve Yayladağı ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Hatay'ın Altınözü, Belen ve Yayladağı ilçelerinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonrası ilçelerde etkili olan sis yüzünden görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Antakya-İskenderun kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.