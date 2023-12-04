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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Engelliler Günü'nü işaret diliyle kutladı

4 Aralık 2023 15:37 Son Güncelleme: 15:38 Abone Ol

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Polisler, engellileri ziyaret ederek onlara desteklerini gösterdi. İstiklal Marşı'na polis ekipleri ve engelli vatandaşlar işaret diliyle eşlik etti. Hatay İl Emniyet Müdürü engellileri makamında ağırlayarak hediyeler verdi.