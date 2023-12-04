Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Engelliler Günü'nü işaret diliyle kutladı
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Polisler, engellileri ziyaret ederek onlara desteklerini gösterdi. İstiklal Marşı'na polis ekipleri ve engelli vatandaşlar işaret diliyle eşlik etti. Hatay İl Emniyet Müdürü engellileri makamında ağırlayarak hediyeler verdi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.
Geçici İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan polisler, kendilerini ziyarete gelen engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.
Ziyaret sırasında çalınan İstiklal Marşı'na polis ekipleri ve engelli vatandaşlar işaret diliyle eşlik etti.
Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe de daha sonra engellileri makamında ağırladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.