Üye Girişi
Haberler

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Engelliler Günü'nü işaret diliyle kutladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Polisler, engellileri ziyaret ederek onlara desteklerini gösterdi. İstiklal Marşı'na polis ekipleri ve engelli vatandaşlar işaret diliyle eşlik etti. Hatay İl Emniyet Müdürü engellileri makamında ağırlayarak hediyeler verdi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Geçici İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde toplanan polisler, kendilerini ziyarete gelen engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Ziyaret sırasında çalınan İstiklal Marşı'na polis ekipleri ve engelli vatandaşlar işaret diliyle eşlik etti.

Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe de daha sonra engellileri makamında ağırladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Aralık Hatay Kültür Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title