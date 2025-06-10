Hatay Hassa'da Deprem Konutları Tamamlandı

Hatay Hassa'da Deprem Konutları Tamamlandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Hassa ilçesindeki 3.878 deprem konutunun yapımının tamamlandığını açıkladı. TOKİ'nin inşa ettiği konutlar, depremzedelere teslim edilmeye hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan Hatay'ın Hassa ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladığı, konutların etap etap hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Bakan Kurum, paylaşımında depremzede Yunus Demir'in "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı." sözlerini alıntılayarak, "Hatay Hassa'daki afet konutlarımızı gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde görüşlerine yer verilen TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar, deprem korkusundan uzak, güvenli şehirlerin inşa edildiğini belirterek, "6 Şubat depremlerinde de görüldüğü gibi TOKİ'nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra da çok daha sağlam konutlar inşa ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, yeni evlerine kavuşan vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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