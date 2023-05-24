Hatay Hassa'da 4 bin deprem konut için kazmalar vuruldu

1 yıl içinde tamamlanacak konutların 11 blokunda temel kazı işlemi tamamlandı

HATAY Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Hatay'ın Hassa ilçesinde ilk etapta yapılacak bin 780 konut için çalışmamalar başlatıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, diğer taraftan kalıcı konutların yapımına da devam ediliyor. Altınözü ilçesinden sonra Hassa'da da kalıcı konutların yapımı için çalışmalara başlandı. Hassa merkez Yalak Mevki olarak adlandırılan bölgede inşa edilecek konutlar için ilk kazma vuruldu. Zemin etüdü çalışmasının ardından yamaç alanda iş makineleri ve kamyonlar hafriyat çalışmalarına başladı. İlk etapta bin 780 kalıcı konutun yapılacağı bölgede, kazı, şantiye ve vinç kurulum çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içinde 11 blokun kazısı yapıldı ve beton dökülebilecek bir seviyeye getirildi. Bazı bölümlerde ise betonlama çalışmasının başladığı görüldü. Zemin + 3 ve 4 kat şeklinde yatay ve yöresel mimariye uygun şekilde yapılacak konutlar, radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile inşa edilecek. Hassa'da yapılacak toplam 4 bin konut mini bir şehri andıracak. Konutlarda; sosyal donatı alanları, ilkokul, ortaokul, lise, cami, pazar, yeri gibi kültürel aktivitelerin olduğu yerlerde yer alacak. 4 etap şeklinde, 1 yılda tamamlanacak konutlarda 2 binin üzerinde personel görev yapacak.