Hatay Hassa'da 3 Binden Fazla Konut Tamamlandı

Hatay Hassa'da 3 Binden Fazla Konut Tamamlandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde toplamda 3 bin 878 konutun yapımını tamamladı. Konutlar depremzedelere teslim ediliyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 3 binden fazla konutun yapımını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'ın Hassa ilçesini yeniden ayağa kaldırıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladı. Konutlar etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor.

BAKAN KURUM'DAN 'HASSA' PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, depremzede Yunus Demir'in 'Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı' sözlerini alıntıladı. Kurum, paylaşımında, "Hatay Hassa'daki afet konutlarımızı gördünüz mü?" ifadelerine yer verdi.

'DÖRT DÖRTLÜK GÜZEL BİR YAŞAM ALANI YAPTILAR'

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan hak sahibi Yunus Demir, devletin verdiği sözü tuttuğunu belirterek, "Evimizin hemen arkasında park var. Parkı dört dörtlük yapmışlar. Güvenerek, pencereden çocuklarımıza bakabiliyoruz. Eşimizle gidiyoruz, spor yapıyoruz. Gerçekten devlet bize bir ev değil, yuvanın içinde yuva yaptı. Her şeyi dört dörtlük, çok güzel bir yaşam alanı yaptı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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