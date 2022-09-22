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Hatay haberleri... İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı

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Hatay haberler: İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı, art arda çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu.

İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı

HATAY - İskenderun Körfezi'nde şimşek fırtınası geceyi aydınlattı, art arda çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu.

Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun Körfezi'nde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu. Adana, Osmaniye ve Hatay'ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde de kendini gösterdi. Körfezde ve Amanos dağları üzerinde yoğunlaşan şimşeklerin gece karanlığını aydınlatması görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel

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