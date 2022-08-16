Hatay haberleri: İskenderun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı Hatay bölgesinden gelen habere göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları Pirireis Mahallesi ile Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde şüphelendikleri A.D, S.D. ve K.Ö'yü durdurdu. Üstlerinde ruhsatsız tabanca, esrar, sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap bulunan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Güncel AA / Burak Milli İskenderun Hatay Güncel Haberler

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