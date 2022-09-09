Hatay gündem haberi... Hatay'da yamaçtan düşen çocuk yaralandı
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Hatay haberi: Yaralının sedye ve halat yardımıyla çıkarılmasıNOT: Görüntüde orjinalden kaynaklı olarak efekt ses yoktur.
Yaralının sedye ve halat yardımıyla çıkarılması
NOT: Görüntüde orjinalden kaynaklı olarak efekt ses yoktur. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yamaçtan düşen kişi yaralandı.
Karlısu Mahallesi'nde, ağaç dalına salıncak kurduğu sırada dalın kırılması sonucu Ahmet K. (16), yamaçtan yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayağı kırılan Ahmet K. ekiplerce halat yardımıyla bulunduğu bölgeden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel