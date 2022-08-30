Hatay haberleri! Hatay'da örtü yangını büyümeden söndürüldü
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Hatay haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde örtü yangını büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.
Örtü yangını nedeniyle yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel