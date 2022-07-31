Son dakika haberleri! HATAY'DA ORMAN YANGINI Son dakika haber... HATAY'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. HATAY'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı. İlçede Habibi Neccar Dağı eteklerinde bulunan Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Toros Dağları Antakya Güncel Haberler Son Dakika

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