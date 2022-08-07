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Hatay haberleri! Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü

Hatay haberleri! Hatay'da minibüsün çarptığı kadın öldü

Hatay gündem haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, İ.O'nun kullandığı 31 C 2401 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Semire Kara'ya (74) çarptı.

Yaralanan Kara, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semire Kara, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Burak Milli - Güncel

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