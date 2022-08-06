Hatay haberleri | Hatay'da kıyı temizliği yapıldı
Hatay haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde cankurtaran ekipleri, kıyı temizliği yaptı.
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Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde cankurtaran ekipleri, kıyı temizliği yaptı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran timleri, Çevlik Sahili kıyısında deniz anası ve balon balıkları olduğu ihbarı aldı.
Sahil şeridi boyunca, temizlik yapan ekipler, vatandaşları bu canlılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan denize girecekler için "rip akıntısı" uyarısı da yapıldı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel