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Hatay haberleri | Hatay'da gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi

AA - Cem Genco - Güncel
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Hatay haberleri | Hatay'da gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi

Hatay bölgesinden gelen habere göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinde gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinde gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında M.S'nin iş yerinde kaçak cep telefonu sattığı bilgisine ulaştı.

İş yerinde arama yapan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 19 kaçak cep telefonu ele geçirdi, M.S. gözaltına alındı.

AA / Cem Genco - Güncel

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