Son dakika haber... Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı Son dakika haberleri: Hatay'ın Antakya ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde, 24 sahte geçici koruma kimlik belgesi ve 100'lük banknotlar halinde 49 bin 400 dolar ele geçirildi. Jandarma ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi. AA / Güncel Jandarma Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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