Hatay haberleri: Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı Hatay gündem haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde evinde ve bahçesinde 166 kök Hint keneviri ve 740 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın Defne ilçesinde evinde ve bahçesinde 166 kök Hint keneviri ve 740 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Tavla Mahallesi'ndeki bir ev ve bahçede uyuşturucu bulundurulduğunu belirledi. Narkotik detektör köpeklerin katıldığı aramada, 166 kök Hint keneviri, 740 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Ev sahibi S.G. gözaltına alındı. Güncel AA / Salim Taş Hatay Güncel Haberler

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