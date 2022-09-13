Hatay haberleri: Hatay'da evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduran şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Hatay haberler... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ikametinde ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ikametinde ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine H.G'nin Gündüz Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Adreste ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.
Polis, H.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel