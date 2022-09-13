Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberleri: Hatay'da evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduran şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hatay haberleri: Hatay'da evinde ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduran şüpheli yakalandı

Hatay haberler... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ikametinde ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, ikametinde ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine H.G'nin Gündüz Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Adreste ruhsatsız 2 tüfek ve tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.

Polis, H.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kırıkhan Hisarcık Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title