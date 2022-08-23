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Hatay haberleri | Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

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Hatay haberleri | Hatay'da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Hatay gündem haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde, sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duvar boyası satan iş yerinden sahte dekontla ürün aldıkları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen H.A. ve Y.P.D, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreslerde bulunan boyalar işletme sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Antakya Hatay Güncel Haberler

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